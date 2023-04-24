花蓮市區中山路與建國路車流量大，Y字路口車禍事故頻傳，花蓮警方去年底修正沿線標誌標線，今年1月啟動科技執法取締違規，仍有用路人因駕駛習慣，不慎跨越雙白實線（雙邊禁止變換車道線）遭取證舉發，截至3月底，共開出逾2500件罰單，但相較去年同期，該路口事故件數減少37.5％。

中山路與建國路口是縣內易肇事路口之一，花蓮警方去年9月26日啟用科技執法設備，取締闖紅燈、跨越禁止變換車道線、未依規定兩段式左轉及紅燈越線等違規項目，雖有效降低車禍事故發生，但因沿線紅線斑駁，許多用路人為閃避違停車輛，跨越雙白實線遭取證舉發，引發爭議。

警方考量執法明確性原則，去年底暫停該處科技執法並完成重繪標線作業，今年1月重啟科技執法，不過統計3月底，跨越雙白實線違規件數1月共760件、2月750件、3月1062件，研判與外地旅客不熟悉路況遭舉發跟縣民的駕駛習慣有關。

警方指出，跨越雙白實線為「變換車道或方向不當」肇事主因之一，歷年來均為全台肇因前10名，民眾往往因違規造成後方車輛反應不及而發生追撞事故，不過該路口今年1月重啟科技執法後，截至3月底，全般交通事故共發生5件，相較去年同期8件，事故發生率減少37.5％，逐漸彰顯預防事故的成效。

警方坦言，科技執法建置的目的不在於舉發，而是建構安全、友善的交通環境以降低交通事故，打破「行人地獄」負面形象，日前已安排員警在路口化身「警察公仔」，手持「違規跨越雙白線 駕車危險立即現」宣導標牌，提醒駕駛人注意，但未來仍會持續透過縣民宣導，避免民眾荷包失血。