台電需量競價收購價格飆至每度10元，被外界視為「缺電」警報再響。民眾黨立院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、台北市議員張志豪今召開記者會，強調無論政府是否承認缺電，供電不穩已是事實，但政府只顧經營綠電，放任綠能轉型荒腔走板、黑金弊案叢生，應要正視供電隱憂，盤點能源政策，加速推動社區型發電計畫，並做好節電措施，務實解決缺電問題，讓全民免於恐慌。

邱臣遠表示，王美花部長向來大力宣稱「不缺電」，近日上訪談節目再次主張不缺電，但「供電綠燈」是指備轉容量率10％以上，但2020年備容量小於10％的天數是0天、2021年為45天、2022年為75天，明顯逐年增加。他認為，增加電量不外乎開源與節流，但民進黨政府大談綠能之餘，似乎遺忘節電的的重要性。

邱臣遠說，政府可透過「需量反應」政策，在離峰時段提供用電優惠鼓勵消費者使用，以減少尖峰時段負荷，但隨著每年備容量不足問題越趨嚴重，尖峰時段供電越顯吃力，未來是否考量再次增加電價梯度誘因，應詳細研議並及早公布。另外，「需量競價」措施開放用戶把節省下來的電回賣給台電，但推動目標過於低估和消極，2021年6月為4.6萬千瓦、2022年6月已達10萬千瓦，但2025年目標卻僅訂30萬千瓦，恐輕易達標後便鬆懈推廣，理應提高目標量，讓尖峰時段供電更有餘裕。

賴香伶指出，不管政府承認缺電還是不缺電，供電不穩已是趨勢，民進黨主張非核家園，要在2025年達成「天然氣50％、燃煤30％、再生能源20％」的電力結構，以及2050年淨零碳排為總目標，然而以政治力凌駕工程與經濟專業，反而埋下供電的隱憂。經濟部統計無論尖峰負載還是全國用電量，每年都成長2至3％，卻只能用昂貴的綠電追趕越發嚴峻的用電需求。

賴香伶說，在「衝刺」式綠能政策下，政府的放任造成「尋租」風氣盛行，讓特定企業、政府公權力與地方勢力結合成為「綠能複合體」，衍生賄賂、暴力威脅等弊端，包括地方公務員假借開發審核權限，向綠能廠商索賄；或假借環保之名抗爭，實際是勒索開發廠商金錢，這些層出不窮的綠能行賄案，已讓立意良善的能源轉型政策，淪為地方黑金的溫床。

賴香伶指出，跳電事故越來越頻繁，民眾靠政府發電不如靠自己，遺憾的是蔡政府只顧經營「綠能複合體」，直到今年環保署才要開始盤點全國光電潛力屋頂，呼籲政府加速推動社區型發電規劃，拿錢去補助台電虧損，不如補助民眾屋頂種電，讓多數民生用電可以自給自足，這樣政府也不需要再拿人為因素或小動物當作停電藉口搪塞。

張志豪則強調，大型停電事故多來自人為操作失誤、硬體事故和氣候風險，即使當下電力足夠了，小動物一碰、饋線一跳還是會停電，但無論理由為何，對民眾而言都同樣困擾，因此除了確保電力供應，也該改善電網強度，台電應誠實面對問題，電力要足、電網要穩，才能解決供電問題。