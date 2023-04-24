恆生科技股指數小升0.20%，阿里健康漲5.7%，表現最佳。金蝶國際跌4.412%，跌幅最大。

醫藥和生技股普遍走高，阿里健康亦是表現最佳的藍籌股。石藥、翰森製藥、金斯瑞、山東新華製藥、先聲藥業、疫苗股康希諾均走高，三葉草生物更飆升逾11%。

鴻騰警告首季可能盈轉虧，股價重挫逾12%。

金價再度跌破2000美元大關，紫金、招金、山東黃金等礦股全面下跌。