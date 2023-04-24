恆生科技股指數小升0.20%，阿里健康漲5.7%，表現最佳。金蝶國際跌4.412%，跌幅最大。
醫藥和生技股普遍走高，阿里健康亦是表現最佳的藍籌股。石藥、翰森製藥、金斯瑞、山東新華製藥、先聲藥業、疫苗股康希諾均走高，三葉草生物更飆升逾11%。
鴻騰警告首季可能盈轉虧，股價重挫逾12%。
金價再度跌破2000美元大關，紫金、招金、山東黃金等礦股全面下跌。
周一香港恆生指數盤中跌0.5%，報19965.53為點。國企股(H股)跌0.3%，為6744.08點。
恆生科技股指數小升0.20%，阿里健康漲5.7%，表現最佳。金蝶國際跌4.412%，跌幅最大。
醫藥和生技股普遍走高，阿里健康亦是表現最佳的藍籌股。石藥、翰森製藥、金斯瑞、山東新華製藥、先聲藥業、疫苗股康希諾均走高，三葉草生物更飆升逾11%。
鴻騰警告首季可能盈轉虧，股價重挫逾12%。
金價再度跌破2000美元大關，紫金、招金、山東黃金等礦股全面下跌。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。