陳姓女子涉嫌在臉書社團詐賣知名飯店住宿券、韓國人氣女團BLACKPINK門票，警方查獲金融帳簿、金融卡等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

南韓人氣女團BLACKPINK上月來台開唱，有小資女粉絲花了8800元買搖滾區門票，收到時卻拿到「陶板屋」餐券，氣炸報警。高雄警方獲報調查，2月至4月陸續逮捕主嫌34歲陳姓女子以及同夥39歲張姓男子、32歲胡姓女子。據悉，逾40人受騙，不法所得約40萬元，全案依詐欺罪送辦。資深刑警指出，陳女等人以高價票換成低價，意圖將詐欺導向成民事交易糾紛，藉此逃避刑責。

陳姓女子在臉書社團詐賣BLACKPINK搖滾區門票。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

陳姓女子在臉書社團詐賣飯店住宿券，被害人收到是餐券後氣炸發文並報警。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

去年下旬林姓女子在臉書社團購買價值7800元的知名飯店住宿券，原先對方還以各種理由拖延，直到林女三催四請之下才寄出，最終林女收到卻是陶板屋餐券，她在臉書發文「實在太傻眼」，提醒其他網友注意，並且報警求助；上月BLACKPINK來台開唱，粉絲暴動，一票難求。有20多歲小資女同樣在臉書社團購買價值8800元搖滾區門票，同樣也收到陶板屋餐券，氣炸報警。

被害人收到的信封。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市刑事警察大隊獲報，經過多日的循線追查下，發現被害人收到的信封均為張男所寄，還發現張男特意包緊緊從桃園南下到屏東萬丹等各地郵局寄件，避免被警方查緝。警方循線於2月逮捕張男，並從情資中得知在臉書售票的主嫌陳女、以及負責領取贓款的同夥胡女。

在經過警方多日的蒐證之下，於3、4月陸續逮捕胡、陳女，並查獲4本金融帳簿、6張金融卡、手機等證物。據了解，3人因無固定工作，動起歪腦筋，靠詐賣知名飯店住宿券、BLACKPINK門票給被害人，待被害人匯款後，再以陶板屋餐券，或其餘雜牌的廉價禮券寄給被害人，賺取其中的價差牟利。

據了解，去年到2月逾40人受騙，不法所得約40萬元。全案依詐欺罪嫌，移送彰化、桃園地檢署偵辦，警方正持續溯源金流，釐清是否有其餘被害人。

有資深刑警指出，陳女等人以高價票換成低價票，企圖將案情從刑事詐欺導向成民事交易糾紛，能向檢察官辯稱以寄錯、雙方溝通誤解等理由，降低檢察官的犯意認定，藉此逃避刑責。