能源局說，為提供民眾選購高效率車輛的參考資料，除定期於網路公布每月最新認證的車型能效資訊，每年也會將相關資料彙整成「車輛油耗指南」供民眾參考。另為鼓勵民眾選購節能減碳的電動車輛，最新「車輛油耗指南」亦同時收錄已完成測試及認證的電動車輛能效資訊 。

111年「車輛油耗指南」的車輛省油排名中（非電動車類），小客車以本田公司生產之FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D 油電複合動力汽油小客車表現最佳，每公升汽油平均行駛26.9公里；商用車則以寶嘉聯合公司引進之CITROEN BERLINGO VAN（XL）1499c.c. M6 5D 柴油商用車勝出，每公升柴油平均行駛20.1公里。另外機車採「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試的排名，以桃鈴公司引進的HONDA Super Cub C125 124c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均行駛81.4公里。

能源局表示，要做到車輛節能減碳，除慎選節能與省油的車輛外，正確的駕駛習慣及車輛的定期保養維護也很重要；例如減輕車上的載重、平順的加減速、保持正常的胎壓及避免長時間的怠速等，都是節能駕駛的好習慣。