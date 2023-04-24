動力火車昨晚開心慶功。（陳俊吉攝）

動力火車22、23日一連2天在台北小巨蛋舉辦「全球人壽 都是因為愛 世界巡迴演唱會」台北安可場昨落幕，慶功宴上聊起他們事前擔心的嗓音狀況，尤秋興說：「其實沒有特別擔心，因為每次唱完雖然會沙啞，但睡一覺就會恢復。」比較擔心的，反而是確診後嗓音還沒恢復到先前的狀態，目前仍在看醫生調理。被問到有沒有護嗓偏方？顏志琳在一旁開玩笑說「只能喝酒啦」，相當幽默。

演唱會上，重新為愛升級的VCR感動許多人，尤秋興和顏志琳的老婆和女兒，分別現身和獻聲力挺家人。尤秋興透露拍攝當天，自己一直以為有先和老婆說要拍影片的事情，不料要試衣服時，老婆才說完全不知情，不斷詢問「不能找臨演代替嗎」？他笑說：「她一直問我不可以找別人嗎？我說這樣就不真實了。」最後尤秋興和團隊強調絕對不露臉，太座才點頭拍攝。尤秋興的已逝愛犬拍攝當時也有入鏡，令他感到珍貴：「其實很開心，導演讓老婆跟狗狗一起拍影片，滿幸運可以先拍完，牠才過世的。」

平常對女兒疼愛有加的顏志琳因為女兒的學校距離家裡車程遙遠，且公車班次有限，他只要有空一定會帶女兒上課，在拍攝前一天，顏志琳就告知女兒會打電話給她，但由於當天他沒辦法帶女兒上學，導致女兒遲到手機被老師暫時保管，電話完全打不通，最後只好出動老婆打電話向老師說明才順利完成拍攝。被問到女兒聽到爸爸說我愛你的反應，他笑說：「她很習慣我在家跟她說這句話。」而被問到明天是否會帶女兒上學，他笑說：「沒錯，你提醒我了。」父愛展露無遺。

2場演出叫好叫座圓滿完成，尤秋興說：「我很想待在家裡陪老婆，陪狗狗，因為最近狗狗過世，更想要珍惜另外一隻狗。」顏志琳也說：「先好好休息，先休個5天在說，之後想去打（高爾夫）球。」動力火車接下來將帶著這套巡演前進馬來西亞，9月23日在吉隆坡武吉加里爾亞通體育館舉行。

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