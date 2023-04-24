有網友反映現在在新竹市竹蓮地下道，遊民居然在煮火鍋，市府則回應表示，市府每周有固定辦理3次夜間及白天不定期關懷訪視。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

有網友在臉書新竹爆料公社貼文表示，現在在新竹市竹蓮地下道，遊民居然在煮火鍋…，市府則回應表示，市府每周有固定辦理3次夜間及白天不定期關懷訪視，並有緊急及長期庇護安置，今年以來已服務7031人次，並籲民眾發現年老或體弱街友可撥打1999專線。

有網友在新竹爆料公社表示，「現在在竹蓮地下道，遊民居然在煮火鍋……，地下道這麼漂亮，現在一堆蚊蟲，還有西瓜皮，政府只回應說有勸離但他們拒絕，現在遊民的生活也過的越來越愜意了…」。

網友則是紛紛回應表示，「如果生活無虞，誰要當遊民？」、「還好啊！也不是1天2天的事，都算年的了」、「各地政府根本不會認真管這事！這樣的亂象非新竹才有」、「套句周星馳拍的蘇乞兒說的，皇帝如果能讓百姓安居樂業誰願餐風露宿當乞丐」、「前2天大中午經過，被噓有人在睡覺，叫我們不要講話」。

市府則表示，新竹市政府辦理街友緊急或長期收容安置服務，定期與不定期偕同相關單位，於地下道、東門城與護城河等街友聚集處聯合巡訪，針對街友需求提供福利諮詢、協助就醫、媒合就業、庇護安置等，今年已服務7031人次。

社會處指出，未來將增加關懷訪視頻率，並強化公私協力模式，更完善街友照顧體系，包含推動外展服務、與在地民間團體合作，共同投入街友輔導與自立工作，鼓勵其復歸社會。

社會處表示，市府每周固定辦理3次夜間及白天不定期關懷訪視，除了平時的關懷之外，市府也與社團法人新竹市竹安慈善公益服務協會合作，提供街友日間休憩的空間，並安排多樣的課程，協助有意願工作的街友經濟自立。

市府強調，市長高虹安重視街友安置問題，指示市府相關單位妥善輔導，市府依據社會救助法規定，針對街友常聚集的地點，加強結合警政、工務、社政、環保等單位，增加共同關懷訪視頻率，除勸導街友行為外，更加強提供街友即時性的就醫、緊急安置、物資需求及其他必要協助。

社會處也呼籲，街友之所以成為街友，背後可能有很多因素，可能是因為精神或身體的變化，或經濟拮据、家庭變故甚至職場打擊，需要民眾的體諒與關懷，希望能以包容的角度，協助街友度過低潮，市民若發現年老或體弱街友，有緊急安置或物資上需求，可撥打1999專線或通報市府社會處（03）5352657。