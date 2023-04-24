衛生福利部豐原醫院附設后里長照機構24日舉行動土典禮，行政院長陳建仁出席見證。（陳淑娥攝）

台中后里、外埔等偏鄉地區長照資源不足，衛生福利部豐原醫院附設后里長照機構24日舉行動土典禮，斥資高達4.7億元興建，腹地為近7000平安方尺，未來將提供住宿型長照200床，預計2025年6月營運。行政院長陳建仁出席表示，政府推動長照2.0以來，預算從2016年50億元，增加到目前650億，這幾年來有很大的擴展，長照涵蓋率已達到7成。

豐原醫院附設后里長照機構24日舉行動土典禮，包括行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元、台中市副市長王育敏、立法院副院長蔡其昌、立委楊瓊瓔、前立委洪慈庸均到場見證。

陳建仁指出，蔡英文總統上任以來積極推動長照2.0政策，以社區為基礎、以家庭為中心來推動，並結合醫療資源，讓長輩能得到全方位照顧，讓大家「看的見、找的到、用的到、負擔的起」。政府推動長照2.0以來，預算從2016年50億增加到目前650億，增加超過13倍以上；服務人力從2萬5000多人增至9萬5000多人；據點從700處增至1萬2000多處，這幾年來，有很大的擴展，長照涵蓋率達到7成。

陳建仁提到，住宿型長照是目前要發展最重要的里程碑，目前一個學區一個日照中心，佈建已完成8成4，那平價住宿的機構，未來希望一個國中校區就有一間。除了增加機構外，對於中重度的失能者，政府補助金額從每年每人6萬元增加到12萬元，且要取消排富，更進一步做好長照工作。

王育敏表示，2026年將步入超高齡社會，台中市是全台第二大人口，未來老人比例會持續增加，該長照機構不只服務后里地區，包括甲安埔偏遠地區也受惠，將注入更多長照量能。

薛瑞元指出，目前社區及居家型長照發展健全，但目前推動的住宿型長照罪為困難，原因是土地空間問題，后里資源缺乏，很慶幸經前立委洪慈庸、立委楊瓊瓔、副院長蔡其昌的努力，推薦台糖土地，加上市府對地目的協助，得以在疫情後就動土，后里長照機構預計明年底完工，2025年初即可啟用，苗南地區都可受惠。

蔡其昌提到，后里長照機構加上豐原醫院分院，對於海線地區助益很大，分院部分目前正在國發會審查，哪會積極督促進度，也希望台中市府配合做好都市計畫部分。

楊瓊瓔表示，每半年她會召集衞福部及豐原醫院向后里區里長報告住宿型長照機構及分院的最新進度。衛福部在2019年11月核定后里長照機構新建案經費3億元，因物價、缺工等因素，他再協調衛福部於2022年5月同意核定增修為4.3億元，仍面臨招標不順困境，期間歷經三度流標，再協調衛福部增取營建費用增加3000萬元，直到今年3月才順利決標。

豐原醫院表示，附設后里長照機構建築面積為6952平方公尺，總計畫經費4億7066萬多元，中央補助4億3357萬餘元，3000萬元請增補助中，豐原醫院自籌近710萬元。未來機構可提供住宿式長照200床、日間照顧30床，可服務30分鐘車程內的北台中、南苗栗居民，包括台中神岡、后里、大安、大肚、龍井及苗栗卓蘭、三義、銅鑼等長照服務資源不足地區。