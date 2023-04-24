詐騙案猖獗，前行政院長蘇貞昌於去年7月宣示成立「打詐國家隊」，新北市議員江怡臻今指出，根據警政署統計2022年全台灣民眾被詐騙金額將近70億元，而去年下半年詐欺案竟比上半年暴增3000多件，在民進黨的執政下，台灣成了「詐騙之島」。

國民黨文傳會副主委林家興表示，根據警政署統計網數據，蔡政府任內犯罪數是十多年來首次反彈上升，馬政府時期治安數據從第一年、每年27萬的治安事件，隔年馬上下降到21萬件，治安卓有成效，並一路往下，大幅壓低治安案件的發生率，但蔡政府任內治安發生率不但開始趨於扁平、甚至逐漸惡化，最明顯是15年來犯罪案件竟然首次向上反彈，從前年7.3萬件上升到去年的8.2萬件，上升超過12％

林家興也指出，馬政府任內有效壓低詐騙案件發生數量，但蔡政府時期數據開始慢慢往上，108、109年開始大幅上升，從2.3萬件增加到2.9萬件，超過26％，國人每年詐騙受害數據達到天文數字，試問治安惡化、詐騙也惡化，如何讓人民能居安樂業？

江怡臻也指出，反觀新北市在詐騙阻擋這件事就比中央用心許多，2022年12月到2023年1月，新北市一共阻攔1億1621萬885元新台幣被詐騙，較去年同期增加了5665萬4215元新台幣；同時新北市的詐騙攔阻件數成效也提升了28.29％，對比下來誰在做事，相信大家都看得出來。

對於新北槍擊案，行政院長陳建仁要地方政府負起責任，新北市議員呂家愷表示，對照學甲88槍案，當時的閣揆蘇貞昌沒有要台南負全責，陳建仁說已經掌握幕後兇嫌，那有提供給新北市政府嗎？還是又要甩鍋給新北市政府？指控新北市府不院與中央配合？民進黨不要忙著甩鍋，不要讓政治子彈繼續飛，如此受害的永遠是台灣人民。