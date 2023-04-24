施斌表示，為了刺激經濟增長動能，中國政府從各個層面出爐許多支持政策，同時也看到持續降準，所以今年中國經濟可說是處在一個恢復的過程；房地產行業就是一個例子。

儘管中國政府之前對房地產行業祭出嚴格監管，主要是欲避免房地產行業出現泡沫化。施斌強調這個方向是對的，只是因為緊縮速度過快，致許多開發商有點措手不及、信心受到衝擊。但在過去一年，政府相繼推出許多支持房地產政策，明顯的有助房地產行業回穩。如今看到的是，房地產市場泡沫化疑慮消除了。

施斌表示，雖然現在還留有一些高槓桿的開發商，但卻已經不是行業內主力企業，而是一些財務比較穩健、產品質量比較優秀的企業，相繼繳出遠超過市場平均的銷售成績，行業內出現明顯的分化現象：財務實力較弱的企業，未來可能會慢慢從市場上退出，體質健全的好企業才能留下。

當然，中國經濟發展確實也存在挑戰，包括一些結構性的問題需要解決，例如人口紅利的優勢消失就是一個大的挑戰。施斌指出，該如何促進人口增長，彌補人口紅利消失的短處，成為政策制定者的重要課題。但在解決人口紅利消失之際，如何有效提升每個人的素質，提高員工生產力，以彌補一部分人口增長下降帶來的負面衝擊，亦是政府的當務之急。

另一個更大的挑戰，則是中美衝突。施斌表示，長期來看，中美競爭會一直存在，但兩國間還是有很多的共同議題待解，例如全球氣候變遷該如何有效控制，這是一個國際性問題，必須透過幾個大國相互合作才能達到目的，無法靠一個國家解決。因此兩國間的競爭會是一個相互來回的反覆過程，而不是一面倒的走向極端路上，這也足夠給市場喘息的空間。

施斌強調，一個市場本來就是充滿機會和挑戰，否則就很難成為一個市場。但以目前形勢來看，中國股市可以說是機會大於挑戰。原因之一是疫情衝擊幾乎可說是結束了，經濟已逐步恢復正常。其次是投資人對政府可能限縮民營企業的立場，一直存有疑慮；但從近期政府出檯許多支持企業的政策，便可證明政策開始往好的方向轉變，這對解除市場「國進民退」的疑慮有極大幫助。

施斌指出，其實中國政府從未說過要國進民退，只是想要再茁壯國營企業。這個方向是對的，畢竟國企也是經濟組成的一部分。只是在這過程中，有些民營企業的運營受到較大的壓力，例如貸款難度增加或利率較高等，導致不少民企在這段時間出現破產或是退出等。未來只要持續看到政府釋出有利政策，同時將政策落實到實處，讓民企真正享受到跟國企同樣的待遇的話，這對市場信心的提振預料會有極大的效果。而現在的中國股市因為預期低，估值也低，其實提供了一個較安全的低檔布局良機。