ANT CLUTCH THREE 🔥 pic.twitter.com/cwVOV81bhO — Bleacher Report (@BleacherReport) April 24, 2023

西區龍頭金塊想要橫掃灰狼直接晉級的「美夢」，就這樣被愛德華茲砸醒了！愛德華茲24日攻下全隊最高34分，其中包含延長賽最後11秒的關鍵三分球，帶領灰狼114比108延長氣走金塊，卻在首輪仍處1勝3敗落後，雙方G5將於26日回到丹佛進行。

兩隊打完上半場，金塊52比48小幅領先地主灰狼，靠的是約基奇半場14分、8籃板表現，他卻身背3犯，替下半場埋下不小隱憂；來到第三節，場上變成看約基奇與愛德華茲相互飆分，不過打完前3節，灰狼反以80比74取得領先優勢。

灰狼末節一開始打出10比4小高潮，擴大領先到12分，沒想到金塊最後關頭展開反撲，竟然打出12比0收尾攻勢，打到末節還剩12.7秒，雙方打成96比96平手，灰狼雖有最後一擊機會，波普卻成功抄到愛德華茲的球，比賽進入延長。

來到延長賽，灰狼先靠亞歷山大沃克連兩記三分球打破拉鋸僵局，來到最後1分29秒，灰狼109比102領先，沒想到金塊連拿6分再次追上，幸好愛德華茲最後11秒投進穩住勝局的三分外線，接著約基奇強投三分沒進，康利兩罰俱中帶走勝利。

愛德華茲除了拿下34分，也有6籃板、5助攻、2抄截與3火鍋，表現相當全面，康利19分、8助攻，唐斯17分、11籃板，戈貝爾14分、15籃板，凱爾安德生雖拿11分、6籃板及5助攻，卻在下半場遭到愛德華茲打到臉部退場治療；金塊以約基奇43分、11籃板及6助攻表現最為精采，賈瑪莫瑞19分。