中山大學訪問團爭取台積電重要供應商－長春石化的實習機會，共同為台美半導體產業培育所需人才。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學校長鄭英耀日前率團赴美國亞利桑那州，拜訪北亞利桑那大學（Northern Arizona University）、亞利桑那州立大學（Arizona State University）和亞利桑那大學（The University of Arizona ），分別簽署MOU締結姊妹校，強化學術交流之餘也成功爭取當地台積電的實習機會。

數月前，美國前亞利桑那州前州長率團訪問台灣，學校透過該州經貿辦公室牽線，與該州3所重要大學開啟聯繫，促成此次訪問。

中山大學分別與三學簽署合作備忘錄，在強化學術合作及增進學生交流方面，特別著重電機、機電、材料、物理、化學、海洋及資管等領域的合作。中山大學近年大力投注發展英文學士學程能提供雙語教學，有利於雙方學生之間的交流學習。

此次訪問的另一亮點是成功舉辦中山大學「夜餐會」，邀請三所大學代表、台積電亞利桑那廠（Fab21）副總裁吳怡璜與廠長等高層主管，與長春集團亞利桑那廠部長蘇裕弘及在當地攻讀博士學位的年輕學者共聚一堂。除進行學術交流外，也鏈接台積電和台積電重要供應商－長春石化兩個大廠，提供實習機會，共同為台美半導體產業培育所需人才。

校長鄭英耀表示，未來將致力於促進研究和學生移動，中山大學將與三校、就各領域研究合作學生交換及雙聯學位做進一步討論。