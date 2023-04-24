立法院財委會24日至證交所視察，由證交所總經理簡立宗進行專案簡報。簡立忠指出，台股2022年上市股票成交金額達59.6兆元，全球排名第12、市值排名第17。2023年證交所將鎖定四新策略，包括「形塑特色產業聚落」、「資本市場國際盃」、「碳權交易平台」，以及「投資人教育投資」，目標推動32家掛牌上市，持續精進台灣證券市場。

簡立忠表示，台股2022年受到全球通膨、各國央行升息等因素影響，造成全球股市下跌，台股全年跌幅22.4％。不過，從今年前3月表現來看，台股漲幅達12.2％，領先亞洲主要股市。且上市公司仍維持穩定獲利，去年稅後純益3.74億元，統計至3月底，2022年現金股利將發放1.64兆元，持續回饋股東。

在籌資部分，2022年共26家企業申請上市，23家企業新上市，股票籌資2,689億元，創下歷史新高紀錄，對比全球IPO籌資縮減近5成下，呈現逆勢成長。今年以來首季已有7家新上市公司，其中兩家為創新板，預期今年申請上市目標32家。

展望2023年，簡立忠指出，「形塑特色產業聚落」、「資本市場國際盃」、「碳權交易平台」、「投資人教育投資」為四大新發展策略，由創新板形成創新永續聚落，邁向資本市場全方位特色產業聚落。其中，精進調整產業分類，7月3日將實施新增數位雲端、綠能環保產業、運動休閒、居家生活，並調整「觀光事業」名稱為「觀光餐旅」，期望藉此彰顯企業評價估值，締造企業、投資人、資本市場多贏。

另外，因應大環境轉變，供應鏈位移趨勢，證交所將深化海外招商，延伸資本市場觸角，耕耘東協市場。簡立忠強調，除了由證交所首長率隊招商，每季辦理上市說明會，上半年上市服務團隊提供諮詢服務，下半年也規劃在越南駐點，協助東協台商回台上市。同時也鎖定美國、日本、東協、以色列等海外市場，今年3、4月已至新加坡、日本拜訪重要機構投資人，預計9月赴美東、年底前至歐洲進行全球引資。

針對全球積極進行節能減排，證交所今年第二季起在台北101辦公室已全面使用綠電，預計年底自有資訊中心完成採購綠電，並持續編制ESG相關指數，發行6檔上市ESG ETF，規模逾2,400億元，建構ESG生態系，引領F4永續發展轉型。

簡立忠表示，預計今年年中跟國發基金合作成立「台灣碳權交易所」，三大面項，碳邊境關稅實施在即，最優先處理國外碳權、碳諮詢服務，協助上市櫃公司減少減排憂慮。

市場關注，印度股市今年元月起實施「T+1」制度，美國、加拿大也預計明年5月縮短交割周期至「T+1」，英國及歐洲金融市場協會成立研議「T+1」任務小組。

對於台股是否考慮跟進，簡立忠表示，台灣資本市場實施「T+2」制度多年，除了投資人習慣外，風險管控穩定，往前去看的情況下，將積極與相關外資機構、利害關係人溝通，並成立專案小組研議T+1作法，從增加對券商款券撥付作業彈性，優化結算交割系統、強化交割借券機制、減輕外資交割成本等四面向營造有利環境。