新北市長侯友宜24日出席「李福田和蘆洲復興福德宮等捐贈爬梯機10台及製氧機60台」捐贈儀式，感謝他們造福新北市失能行動不便，及需要長期使用氧氣維持生命的市民。（黃世麒攝）

蘆洲仕紳李福田長期熱心公益，經市政顧問黃秀玉媒合，24日與親友共同捐贈爬梯機10台及製氧機50台；蘆洲復興福德宮也響應善舉捐贈製氧機10台，加起來市值總共330萬元。新北市長侯友宜市長表示，台灣最大的力量，就是這一股存好心、做善事的凝聚力。

侯友宜表示，新北市401萬人口，全國最多，但人均預算卻因財稅畫分不公，每人僅有4.3萬元，為6都最低，因此在2019年成立好日子愛心大平台，藉由平台，讓有愛心捐贈者和有需求者，都能獲得滿足。新北市老年人口已超過69萬、身障人口超過17萬，亦是全國最多，感謝李福田和親友團，以及蘆洲復興福德宮等，凝聚這麼多愛心來幫助，他代表市民表示感恩。

李福田表示，現代社會已進入雙老社會，老人和老舊公寓，老人出門不便，加上老舊公寓沒有電梯，上下樓更加困難，原本和兄長及家人、親友，要共同捐贈30台爬梯機，得知獅子會也有捐贈，因此部分改捐製氧機。製氧機對於心肺功能不佳者，仍有積極治療的功效，這些爬梯機和製氧機交由社會局蘆洲輔具中心，希望能幫助更多有需求者。

另外，蘆洲復興福德宮主委許碧玲及總幹事李坤桐等，也響應李福田的號召，在蘆洲區長陳炳仲和復興里長李源泉等陪同下，捐贈10台製氧機，一起共襄盛舉。