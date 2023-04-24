白髮讓人顯老，回復亮麗黑髮具有凍齡效果。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，人若經過緊急且巨大的壓力，使得腎上腺素大量分泌、髮色會由黑轉白，此為壓力性白髮，研究發現，當壓力減輕時，頭髮仍可轉為黑色光澤，不過前提為年輕人的少年白，若是白髮蒼蒼的年長者就不適用此頭髮回春法。

黃軒在其臉書粉專上表示，一夜白髮並不罕見，因科學家發現，壓力會導致人體內釋放「腎上腺素」，研究發現，腎上腺素會損害頭髮顏色的「黑色素幹細胞」，使得頭髮不能再生成原來的黑色，導致頭髮轉灰白。

他說明，黑色素幹細胞是存在於毛囊內的細胞，它們在生長期間會生成頭髮黒顏色的細胞，當這些黑色素幹細胞數量減少，頭髮就不再能生成原來的黑色。

他表示，壓力性白髪是可逆的，哥倫比亞大學瓦格洛斯醫學院副教授Martin Picard博士發現，在高分析率掃描儀下，髪色細小、微妙的變化會隨著參與者的壓力而變化，除了髮色會因壓力增加而變白外，當參與者的壓力減輕，頭皮仍可長出黑色頭髮。

但黃軒也提醒，上述研究的參與者都是年輕人，其白髮均為少年白，若因年紀增加的老化白髮，則不在此次研究範圍內。