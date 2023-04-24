土耳其、敘利亞邊境先前遭逢世紀強震後，民間團體「台灣雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱台灣中心）為名義在募資平台募款，後續執行長裘振宇卻被指控募款金流有異。立委邱顯智今表示，募資案明確違法，呼籲裘振宇負起責任，依法退還捐款，讓公益勸募回歸透明法治，才能讓台灣人的共善走得長久。

邱顯智今召開記者會，表示經過中央主管機關衛福部的積極調查，以及基隆市政府、外交部等相關單位彙整資料並提出說明後，已經可以明確認定2021年3月於貝殼放大公司經營之集資平台上架，並募到新台幣約1600多萬元的「土耳其台灣中心」勸募案屬於違法勸募。

他指出，依照《公益勸募條例》第七條，勸募團體必須向縣市政府申請許可，取得勸募字號後才能開始募款，且根據同法第五條，只有「公立學校、行政法人、公益性社團法人、財團法人」可以發起勸募。但2021年3月於貝殼放大公司募資網站上架之土耳其台灣中心募資案，並未向縣市政府申請勸募許可就逕行募款，已明顯違法，且募資網站上之發起人「國際人道建築與教育協會」，當時還未完成立案程序，根本不具備合法勸募發起人的資格。

邱顯智點出，土耳其台灣中心受質疑時，竟稱「台灣中心於2020-2021年第一次的網路集資計畫，是依據駐土耳其代表處（外交部）、台灣中心、土耳其雷伊漢勒市政府與土耳其台灣中心協會，四方根據由2020年所制定，2021 年所簽訂的四方合作協議書為依」，但經邱顯智與外交部亞非司求證，確認該聲明所稱的四方協議，是針對外交部對台灣中心的補助計畫，與網路集資案毫無關係，聲明內容是不實的陳述，恐誤導社會及捐款人。

而同一篇聲明又稱「經外交部亞非司、衛福部與基隆市政府跨部會協商後，各方達成共識，基隆市政府於2021年9月11日發文，判定國際人道建築與教育協會並無非法勸募行為，集資所得資金可匯入台灣中心，用以執行救援任務」，邱顯智和外交部亞非司、衛福部與基隆市政府求證後，亦確認此段為虛偽的陳述。

邱顯智說，根本不存在三方跨部會協商這件事，而基隆市政府2021年9月11日所發公文內容僅認定「國際人道建築與教育協會」不是違法勸募的發起人，因此不是應該返還捐款的主體，然而當年此判定也存在很大的問題。

他進一步說明，衛福部於今年3月再度展開的調查顯示貝殼放大公司的說法前後矛盾。2021年3月因民眾檢舉，貝殼放大公司曾經回函給衛福部，表示本案的收款方及負責開發票的單位就是「國際人道建築與教育協會」，但在同年8月回給基隆市政府的函中，卻又改稱「土耳其政府機構－台灣雷伊漢勒世界公民中心」才是發起人，「國際人道建築與教育協會」僅協助校對計畫網路頁面內容，且無銀行帳號亦未收取任何款項。而當時基隆市政府卻未能進一步查證，僅憑貝殼放大公司和國際人道建築與教育協會等當事人的片面說法就做出判定，貝殼放大公司當時並未提供合約書、匯款紀錄等任何形式的書面證據，且土耳其政府機構依法根本不能在台灣發起勸募。

邱顯智指出，衛福部認為過去調查的結果顯然存在重大缺漏，因此近期再發函要求貝殼放大公司提供合約書、匯款紀錄等書面資料，以確定誰是違法勸募案的發起人，必須依《公益勸募條例》第二十二條返還捐款。而貝殼放大公司提供給衛福部的資料顯示，裘振宇曾在2020年12月與貝殼放大簽署一份行銷顧問協議書，但其中並未提到案件名稱與收款人。然而2021年3月衛福部開始調查後，貝殼放大公司卻又在7月底與土耳其雷伊漢勒市政府另簽一份「補充契約」，收款帳戶為一個土耳其帳戶，並註明款項交給裘振宇全權處理。

邱顯智強調，根據貝殼放大公司提供給衛福部的匯款紀錄，有300多萬的捐款匯入裘振宇先生的個人帳戶，亦有60多萬捐款匯入國際人道建築與教育協會，與過去貝殼放大和協會回覆基隆市政府「未收取任何款項」的說法矛盾。

邱顯智認為，還原整起案件的時序與事證，還有許多疑點有待裘振宇及貝殼放大公司進一步說明，還給捐款人一個真相。像是貝殼放大公司所提供的資料，有「行銷顧問協議書」和「補充契約」，請問當時簽訂的主約在哪裡？而貝殼放大公司作為國內最大的募資平台之一，已有豐富的經驗，為何會讓沒有勸募字號的案件上架？開立捐款收據的單位究竟為何？款項為何會流入私人帳戶？裘振宇更該出面說清楚2021年之募款案的發起人為何，款項去了哪裡，後續如何負起責任，依法完成退還款項的程序，勿再以謊言回應社會。

邱顯智說，土耳其台灣中心為土敘邊界的難民與災民的付出，受到台灣與國際社會高度肯定和支持，也正如中心的聲明所言，要能夠繼續走下去，做出更多貢獻，需要整個台灣社會的共善，而共善最重要的基礎就是透明與法治，呼籲裘振宇依法負起責任，還給社會真相，讓台灣人共善之路能走得更踏實長久。