《西遊ABC》再次找來關繼威、楊紫瓊合作。（迪士尼提供）

左為楊紫瓊、右為吳彥祖，兩人演出《西遊ABC》劇照。（迪士尼提供）

左為王班、右為劉敬，《西遊ABC》劇照。（迪士尼提供）

Disney＋原創影集《西遊ABC》於近日首度公開正式預告，改編自楊謹倫的人氣漫畫《美生中國人》，故事講述一名華裔美籍男孩在開學的第一天認識了新來的交換生後，意外捲入一場東方神話的諸神之戰。這名男孩將在這個關於家庭、喜劇、還有刺激功夫動作場面的冒險故事中，踏上探索自我身分認同的旅程。

這部青春冒險影集邀請到眾多國際知名的演員參與演出，包括金獎影后楊紫瓊、《媽的多重宇宙》男星關繼威、新生代華裔男演員Ben Wang（曾參演《灌籃青春》）、兩度入圍艾美獎的楊雁雁（曾參演《熱帶雨》）、新加坡男星黃經漢（曾參演《真人快打》）、不老男神吳彥祖（曾參演《追憶人》）、《華燈初上》新生代演員劉敬、和賽德尼．泰勒（曾參演《魔幻奇緣》）。

《西遊ABC》也將帶領觀眾一起認識東方神話諸神，包括由榮獲奧斯卡獎提名的《媽的多重宇宙》女星「史蒂芬妮．許」飾演的石機娘娘、由馬來西亞喜劇演員「錢信伊」出演顛覆傳統的僧侶、知名華裔美籍喜劇演員「歐楊萬成」飾演的龍王敖光、華裔男演員 「吳漢章」飾演的玉皇大帝、「吳萊納德」飾演的牛魔王、以及 「柳波」飾演的鐵扇公主。此外，該作也邀請到華裔美籍的製片人「盧燕」飾演即將退休的針灸師父楊妮（暫譯），還有《青春養成記》女星「姜晉安」飾演學運擁護者中村（暫譯）。 這部邀請到眾多國際知名的演員參與演出的青春冒險影集《西遊ABC》將帶著共8集的精彩故事於5月24日在Disney＋獨家上線。