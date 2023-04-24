運安會今（24）日赴立法院交通委員會報告，立委痛批運安會一個每年預算2億的單位，去年完成的卻大多是水路的小型事故調查報告，且改善建議都是要繫安全繩索、要穿救生衣，「這要你來講？」難道運安會業務太少，所以把心力都放在鬥爭？但明明公路的自駕車事故、水路的引水人肇事事故等都是系統性風險，運安會根本沒道理一派輕鬆。

民進黨立委李昆澤表示，統計至去年年底，運安會事故改善建議結案率除了飛航事故（97.5％）之外，其餘都不到50％（水路事故37.3％、公路事故46.8％、鐵道事故22.2％）。民進黨立委林俊憲說，去年運安會事故調查中，以水路調查最多，調查中的案件45件有32件是水路，調查完成的74件有60件是水路，多是人員意外落水等無系統性風險的小型事故，改善建議都是要繫安全繩索、要穿救生衣，「這還要你講？」

但難道水路、公路沒有重大系統性風險嗎？林俊憲說，運安會去年58件水路改善建議就有18件與引水人有關，且同一名引水人半年已有3次肇事紀錄，其中1次涉及喝酒，調查報告卻完全沒察覺出問題。此外去年調查中的公路事故僅2件、調查完成僅3件，但公路事故根本不可能這麼少。他去追查才發現，原來運安會所謂的「重大公路事故」，單一事件要死亡3人以上。林俊憲以美國特斯拉暴衝事故為例，2人身亡且並未波及其他車輛，但是美國運安會（NTSB）仍介入調查，因為此案涉及自動駕駛安全性與電動車火災議題的系統性風險，因此運安會立案不應僅以傷亡為標準，自動駕駛屢次造成車禍，即使未造成傷亡，由於攸關重大公眾利益，也有調查的必要。

另運安會前主秘涂靜妮濫領加班費，立委陳椒華詢問是否許悅玲批准？許悅玲表示，她是依權責批准加班，但加班費是人事室的權責，詳細的部分因為進入司法程序，「不太適合發表意見，以免影響檢察官辦案。」立委魯明哲表示，許悅玲這樣講根本不合格，代主委本來就要負全責，許這樣說表示她在內部不受尊重，要不要收回這句話？

立委陳椒華詢問，運安會之前原先要跟美國加州大學柏克萊分校先進交通技術研究中心（PATH）合作，但計畫延宕，日前更傳出是許悅玲搞砸。許悅玲表示，2年前已經開始交流，進入MOU（備忘錄）簽訂，雙方議定好條款，問題出在新聞稿的行政流程，目前成立應處小組，合作還沒取消，由執行長擔任召集人。