北非國家蘇丹陷入內戰，各國匆忙撤離駐當地外交人員、眷屬及公民，甚至連交戰的蘇丹正規軍及準軍事組織都協助外國人離開，看在蘇丹當地人眼中相當不是滋味，一名蘇丹民眾表示看到軍隊協助撤離相當「生氣」，因為走不了的當地人不斷受到戰火波及，也有人感嘆自己只剩下兩種命運：留下來冒著被餓死的風險，要不然就是離開，但是可能會被流彈打死。另外也有英國公民抱怨被政府「丟包」。

外國人緊急撤離蘇丹。

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，蘇丹實質元首、武裝部隊領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）與副元首、準軍事組織「快速支援部隊」首腦達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo,又名赫梅蒂Hemedti）為爭權反目，兩人率領的正規軍及快速支援部隊在全國多地爆發槍戰，開戰9天來已造成超過420人喪命、3700人受傷。

由於情勢惡化，多國已緊急撤離外交官及公民，美國特種部隊在1小時內撤離近100名使館人員、眷屬及他國外交人員，英國緊急疏散外交人員及眷屬，法國、德國、荷蘭、瑞典、埃及、阿拉伯聯合大公國等同樣協助使節及公民離開，不過仍有法國公民、埃及外交人員在撤離途中受戰火波及受傷，一名伊拉克公民喪命。

美軍特種部隊協助撤離駐蘇丹美國外交官及眷屬。

■蘇丹軍隊協助撤離外國人 當地人火大 感嘆只剩2種命運

外國人的撤離行動令部分蘇丹民眾惱火及挫折，認為爭權的兩派軍閥漠視當地人的安危。居民阿爾法提赫（Alsadig Alfatih）說，「看到外國人撤離讓我生氣，因為我看到軍隊及快速支援部隊協助撤離部分團體，但同時間我們持續受到（戰火）波及。」開戰9天來，阿爾法提赫終於在23日首度離開家裡，他將前往埃及。

蘇丹因軍閥爭權陷入內亂，首都喀土穆（Khartoum）爆炸四起。（圖／路透社）

在外國公民撤離之際，仍有數百萬蘇丹民眾動彈不得，蘇丹裔美國記者庫什庫什（Isma’il Kushkush）和另外29名兒童及外國人困在首都喀土穆（Khartoum）市中心距離總統府僅2街區的大樓，他說他們位處衝突中心，已經5天斷水斷電，只能用水塔中僅存的水。所幸他們後續已安全撤離。

現在當地人著急著在網路上詢問哪裡有水、哪裡可以充電、哪裡有醫護人員，以及哪條路可以安全撤離喀土穆，多數人希望透過大眾運輸工具前往北方鄰國埃及。

一名已搭乘巴士逃往埃及的30多歲匿名女子表示，雖然家裡有發電機，社區也還能供水，但他們不確定這樣的條件能維持多久，也無法預估戰爭何時會打到家門口，因此決定離開，她聽聞有人因沒水、沒食物而在家中死去，感嘆蘇丹人只剩2種命運，「我們要留下來冒著被餓死的風險，還是被流彈打死？」

圖為法國軍機23日撤離在蘇丹的法國公民。（圖／美聯社）

■英國公民抱怨被政府丟包 痛批噩夢一場

另外值得注意的是，不只蘇丹民眾要為自己找出路，部分旅居蘇丹的英國公民也被英國政府丟包，讓他們痛批是「噩夢」一場。

英國廣播公司（BBC）報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）23日證實，英國駐蘇丹外交人員及眷屬已撤離，不過外交大臣柯維立（James Cleverly）坦承，撤離當地英國公民的能力「嚴重受限」。

部分滯留喀土穆的英國人向BBC抱怨被英國政府「丟包」，英國僑商山姆（Sam）說，英國撤離的消息起先「給了我們希望」，但後續完全沒有收到任何政府通知，「顯然只給外交官」，他形容是「被拋下來的人的噩夢」。另一名英國公民威廉（William）說，他最後是搭上蘇丹雇主聘雇的巴士，和其他人一起逃往埃及。