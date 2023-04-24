每個人的擇偶條件都不盡相同，有些人看重內在，有些人則注重物質條件。大陸星座專家「同道大叔」分享，處女座、雙子座和雙魚座的人，在擇偶時最看重對方的「顏值」，是標準的外貌協會，只要長得好看，對方的一切他們都能無條件包容。

▎處女座

處女座非常注重生活裡的細節，對很多事情要求都很高，因此對他們而言，擇偶標準中「顏值」自然排在首位，不過在他們眼裡，顏值是可以透過氣質來加分的，處女座認為，通常氣質好的人，在生活上的素養也比較高，而素養好的人，個性和品德自然也不會太糟糕。

▎雙子座

雙子座本身的顏值就不低，對於另一半的顏值要求自然就很高，他們將顏值擺在擇偶標準中的首位，其他條件和家庭背景都不是最重要的，他們也不在乎戀愛的結果，只要長得好看，就可以試著相處一下，每天看著另一半賞心悅目的臉龐，他們的心情也會變得非常好。

▎雙魚座

雙魚座對一切都充滿幻想，經常幻想自己是故事中的主角，和他們搭配的對象，外在條件自然也不能差，所以他們非常看重另一半的顏值，只有長得好看，故事才有繼續發展的可能，就算對方是個反派也無所謂，雙魚座都能包容，編寫出精彩浪漫的愛情故事。