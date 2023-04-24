國民黨立院黨團今天開記者會質疑國內槍擊、黑槍氾濫問題，治安敗壞，行政院只會把責任甩鍋給地方政府，要藍營縣市長負責。國民黨立委李德維說，現在網路上流傳一句「全台只剩我沒槍？」，要求行政院要有新思維、新政策，全面查緝黑槍，不能放任黑槍繼續藏身在民眾的生活當中，行政院、內政部責無旁貸。

國民黨團副書記長吳怡玎表示，去年8月台南發生殺警案、11月高雄2起槍擊案、12月台南88槍槍擊案，由於發生縣市都是在民進黨執政縣市，責任推也推不掉，當時的行政院長蘇貞昌是「震怒」、「虛心檢討」，現在新北發生槍擊案，讓行政院長陳建仁、內政部長林右昌不禁喜形於色，趕緊將責任往地方政府推下去。

吳怡玎指出，新北市警局的統計數字顯示，新北市暴力犯罪發生率與破獲率、犯罪人口率還是在六都中都是最低，因此，對於治安問題，中央不要只想推來推去，中央地方好好齊心合力，做好治安維護工作，讓人民安居樂業。

國民黨團總召曾銘宗指出，陳建仁在2月20日召開上任後第一次治安會報，警政署提出「112年治安趨勢與策進作為」，顯然行政院都知道治安工作的重要性，也看到問題，但黑槍越來越氾濫、槍擊事件依舊頻傳，但只見民進黨只會推、推、推，只會雙標。

曾銘宗痛批，台南發生88槍重大槍擊事件，行政院連「問一下」台南市政府都不敢。見到新北市發生槍擊案，竟將全部責任推給新北市政府，難道行政院長都沒有責任？林右昌都沒有責任？還敢推給地方政府。