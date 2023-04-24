台中市后里區透天厝24日凌晨發生火災，消防隊員到場架梯，先救出4人，最後再以搬運方式救出意識模糊80歲李姓老翁，所幸送醫後均無大礙，起火原因帶調查釐清。

台中市消防局派遣后里、豐原、豐南等3個分隊，共出動消防車14輛、救護車3輛，消防人員40名前往灌救。

調查指出，今天凌晨3點36分，后里區甲后路一段發生民宅火警，連棟式透天厝二樓冒出火煙，消防隊員到場搶救，李姓老翁嗆傷送至衛福部豐原醫院救治，無生命危險；轄區義里派出所警力在現場管制並疏導交通，火勢由消防人員撲滅，4點30分控制。

起火戶是甲后路一段的透天厝1樓彩券行，現場為5層樓鐵皮加蓋建築，消防隊員架梯協助起火戶隔壁住戶1大3小脫困，不需送醫；另搬運方式協助李姓老翁下樓，患者意識模糊對痛有反應，送衛生福利部豐原醫院，送已無大礙，燃燒面積約10平方公尺，財務損失及原因待查。