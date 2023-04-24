高雄陳姓按摩師和國三少女交往，不滿女友熬夜被男同學逼寫作業，竟假裝黑道、逼男同學拍全裸影片道歉，還轉傳給3名同學。高雄高分院依與未成年性交、使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判陳男3年10月，可上訴。

陳男2021年透過網路交友軟體認識少女並交往，雙方還兩度相約到某家旅館內發生性關係。並在兩人利用line聊天時，要求少女拍攝全裸影片及照片供其觀覽，少女不疑有他，陸續拍攝裸露私密部位的影片及照片傳給陳男。

陳男拿到影片照片後，為了炫耀，竟轉傳給少女的同班男同學觀看。但陳男傳出影片後，擔心男同學將影片外流，竟恐嚇男同學「我有黑道背景」、「我是台北艋舺青山宮，他們的陣頭跟黑社會有關係」，要男同學自拍全裸影片回傳，作為「抵押」。男同學信以為真，害怕之餘自行拍攝裸露全身傳給陳男。

2021年底，陳男從女友口中得知，男同學私下要求她代寫作業，導致少女熬夜、睡眠不足，為此還被阿嬤責罵。陳男一怒之下，偷偷登入少女臉書，將男同學的全裸影片傳給另外3位同班同學觀覽。男同學不堪其擾下向老師報告，校方正時才緊急報警。

一審法官認為，陳男為滿足自己慾望，而與少女為性行為，並使女方自行拍攝而製造猥褻行為之數位影像供其觀看，且事後更散布猥褻影像供男同學觀覽；另脅迫男同學自行拍攝猥褻行為影像，散布影像供他人觀覽，妨害兩人身心健全發展，陳男坦承犯行，且與男同學和解並賠償完畢，依對未滿16歲女子為性交、犯脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪判3年10月。

陳男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為一審認事用法無誤，維持原審3年10月，可上訴。

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