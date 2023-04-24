副總統賴清德與國民黨互嗆「精神分裂」「庸醫害國」，對於兩岸議題，總統府祕書長林佳龍今天表示，台灣主體性才是關鍵，對於如何對應國際和兩岸關係，民進黨會提出動態安全架構，不能因為對方威脅要發動戰爭就去唱和，想去影響台灣人民的投票行為。

賴清德今天上午與總統府祕書長、台灣智庫共同創辦人林佳龍，共同出席台灣智庫舉辦的「挑戰2032：台灣國家願景系列論壇」首場「包容台灣」研討會。

賴清德在致詞時表示，此次論壇包括包容台灣、創新台灣、韌性台灣、協和台灣與安全台灣等5面向，每個面向都攸關台灣發展關鍵，期盼未來自己的競選過程中，能夠把論壇的結論作為政見。

對於2024總統選舉，林佳龍今天接受媒體聯訪表示，2024大選，不只是要選出一位國家的領導人，更要決定國家願景的政策方向。

他說，過去三次政黨輪替，已清楚顯示這是兩個路線的選擇，一個是有台灣主體性，能夠深化民主、帶來社會公平正義，讓台灣能邁向正常國家；相對之下，國民黨過去或現在可能的參選人又是另一種路線，期待透過政策對話，讓選民可以去決定台灣的未來。

賴清德日前在演講中，指國民黨的國家認同像「精神分裂」，藍營回嗆賴的台獨論述才是「庸醫害國」。林佳龍認為，台灣主體性才是關鍵，我們會提出動態安全架構，不能因為對方威脅要發動戰爭，一些政黨就跟他們唱和，想要去影響台灣人民的投票行為。

他呼籲政黨不要流於人身攻擊或抹黑，應訴求台灣作為主權國家，建構正常的國際關係，包括兩岸關係的正常化，賴清德昨天也提到「兄弟之邦」的說法，這都是以比較政策性的思維去討論，也希望在野黨能提出台灣如何深化民主國家的路線。

對於民進黨已組成2024大選提名策略小組，身為小組成員的林佳龍表示，他會貢獻自己的意見，一起形成2024國家願景的政見，也會全力輔選，希望中央地方團結一心，用行動感動人民，繼續支持民進黨在台灣未來關鍵的10年領導台灣，讓台灣邁向一個正常國家。