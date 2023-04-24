但國稅局也提醒，有三種情形者，國稅局不另行寄發紙本通知書，僅採郵簡或簡訊方式通知：一、111年申報110年度綜合所得稅時，自行以憑證(（含自然人憑證、金融憑證、「健保卡及密碼」及行動自然人憑證）或行動電話認證，辦理稅額試算線上登錄完成申報者。

二、於去年申報110年度綜合所得稅時，自行以身分證統一編號搭配線上驗證碼，辦理稅額試算線上登錄完成申報，且111年度經試算無應自行繳納稅額或應退還稅額者。三、110年度綜合所得稅適用稅額試算服務作業，惟未採用者。

北區國稅局也同時說明納稅義務人111年度綜合所得稅符合稅額試算案件的繳（退）稅方式：一、繳稅案件：於繳納稅款後，即完成111年度綜合所得稅結算申報，收據聯為繳納憑證，免再送交國稅局。

納稅人可利用電子支付帳戶、行動支付工具、現金（票據或ATM轉帳）、信用卡、委託取款轉帳或晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶即時扣款等方式繳納稅款。以現金繳稅者，於112年5月1日至5月31日持國稅局寄發的繳款書，至代收稅款金融機構（郵局不代收）繳納。繳納稅額在3萬元以下，也可以至四大超商繳納，或以自然人憑證或經註冊的健保卡，至四大超商多媒體資訊機查詢列印繳納單繳納。

至於退稅案件及不繳不退案件，線上登錄者可以憑證、行動電話認證或納稅義務人的「國民身分證統一編號+線上驗證碼」為通行碼，至財政部電子申報繳稅服務網回復確認。至於電話語音確認，納稅義務人110年度結算申報以本人帳戶完成繳（退）稅且111年度亦選擇沿用該帳戶辦理退稅者，得以市話撥打免付費電話（0800-000321）語音回復確認。