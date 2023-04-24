國際扶輪三重南區扶輪社辦理「擁抱她（他）．改變人生」職能訓練計畫。（教育局提供）

為響應新北市政府「新北NO.1技職6.0」技職教育政策，推動雙語技職教育，國際扶輪三重南區扶輪社推出「擁抱她（他）．改變人生」職能訓練計畫，並挹注110萬元經費給穀保家商，以深耕技職雙語教育，今（24）日在教育局長張明文見證下，由扶輪社長李荃葒主持啟動儀式，期盼能夠提升學生的英語能力、增進職涯競爭力。

面對新創科技產業的崛起，各產業升級趨勢，未來產業充滿未知變化與不確定，新北市教育局推出各項政策，順應潮流變化，希望提供學生適性發展環境，新北市也重視技職教育，不僅是成立全國唯一技職教育科的教育局處，更分階段推行高中職旗艦計畫、新北創新教育加速器計畫等技職教育政策。

教育局也以自發創新的影響力（New）、人文美感的永續力（Esthetic）、國際專業的全球力（World）、數位科技的競爭力（Technology）、適性扎根的未來力（Orientation）以及產學跨域的實踐力（Practice）等六大面向技職教育政策白皮書，並強調雙語技職教育的重要性。

為了響應新北技職雙語教育，國際扶輪三重南區扶輪社推出「擁抱她（他）．改變人生」職能訓練計畫，提供110萬元經費，協助穀保家商辦理培力計劃，含添購學校硬體設備、更新專業英文教材、辦理教職員專業英文培力研習、輔導校內教師考取國際專業證照等。

社長李荃葒表示，扶輪秉持「授人以魚、不如授人以漁」的精神，有別於以往單項的公益捐贈，本項計劃希望透過有效提升教師英文教學能力，增進教學應用，促進學生就業競爭力，也符應新北市國際雙語教育目標。

教育局長張明文表示，新北市領先全國推出全國唯一「新北NO.1技職6.0」技職教育政策白皮書，以4年8億經費支持優秀技職師生邁向國際，創造多元國際教育的機會，強調以「動手做、學英語」為核心理念，發展「專業英文、職場英文、跨國連結」三大核心，透過「師資培力、課程教學、環境營造、社群平台、專業實踐」五項策略推動，強化學生專業能力及專業英語能力，成為具有國際競爭力的New Top World世界頂尖人才。