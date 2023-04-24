周靄宏在香港取景拍MV。（周靄宏本人提供）

周靄宏在香港取景拍MV。（周靄宏本人提供）

珠寶商歌手周靄宏前陣子受邀到香港珠寶展參展，向來喜歡看港片、熱愛港式風情的他相隔許久再踏上香港土地，迸發靈感立刻創作出新歌〈香港愛〉，更把握時間在當地把MV拍完；MV不僅邀來時尚品牌御用美女model大演浪漫愛情戲，把許多知名景點如維多利亞港、重慶大廈等一次網羅，周靄宏更出動1994年的老古董重機拍攝，在秘境「昂船洲」橋下取景時，一度遭警察驅趕，對方得知他是從台灣來的，竟破例繼續拍攝，周靄宏感動說：「真的遇到貴人，很幸運。」

MV劇情加入電影《破壞之王》裡的「蒙面加菲貓」橋段，盼拍出電影中「懦夫救星」的勵志精神致敬周星馳，傳達他做音樂的理念「就算再失敗，傻傻的努力下去總有能成功的一天」；他在MV中與美女MODEL上演浪漫愛情對手戲，2人在劇中坐雙層旅遊巴士、騎重機雙載暢遊香江，更把知名景點一次網羅，讓整支MV飄著充滿濃濃港味。

周靄宏透露昂船洲大橋下的夜景非常美，但其實是禁止交通工具進入的，平時會有一些騎重機的年輕人來，但基本上是違法的，「當時警車來了10餘台，來回驅離了很多車友，但聽到我們是台灣來拍的，結果他們把所有人趕走，只留下我們。」

此外，拍攝過程發生驚險事件，一幕他摔車的劇情，由車主當替身拍攝危險的橋段，但假摔跟慢速騎乘仍由周靄宏親自上陣，沒想到開拍時不慎「真摔車」，他驚魂未定表示：「我想站回來，但復古重機不像普通機車，可以用腳可以撐回來，如果我腳不收起來，腳一定會壓斷，所以就讓機車躺下去了，對車主很抱歉，因為是租的。」幸好支付維修費後，車主沒有多計較。餘悸猶存的周靄宏表示：「自己因為人在外地比較緊張，透露後來是一些路過的香港人主動跟我說加油，我才漸漸放得開。」