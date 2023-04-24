由航太科工集團舉辦的「高速飛車」主題科普展23日在北京展開。據央視從此次科普展了解指出，正在研製的「高速飛車」取得新進展，近期完成了大陸國內首次全尺寸超導航行試驗，未來運行速度的目標要達到每小時1000公里。

大陸所謂的「高速飛車」是將磁懸浮技術與低真空技術相結合，實現超高速運行的運輸系統。目前，研究團隊已在山西大同建設起高速飛車全尺寸試驗線，並於近期完成了首次全尺寸超導航行試驗。

據了解，高速飛車未來可用於超大城市群之間的交通運輸，目標時速將達到1000公里。專家介紹，要達到這速度需要進行大量的試驗逐步推進。之前試驗團隊已在非真空條件下完成了超高速磁懸浮與電磁推進試驗，速度達到了每小時623公里。

航太科工集團「高速飛車」專案團隊成員李萍表示，定出的目標是每小時速度1000公里。接下來將在大同的一期工程的試驗線上進行更多試驗，來驗證整個系統的可靠性，之後逐漸延長線路，然後做更長距離的、更高速度的相關驗證。