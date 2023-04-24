老四川董事會亦決議擬配息3元、配股0.5元，合計派利3.5元，維持歷年次高，盈餘配發率達約81.02％，以21日興櫃交易均價53.76元計算，現金殖利率達約5.58％。興櫃交易的老四川股價今（24）日一度飆漲11.98％至60.2元，截至午盤維持逾7％強勁漲勢。

老四川去年下半年重啟展店，陸續於9月初、12月中開出「老四川」嘉義中興店及鳳山建國店，並於11月底於高雄仁武開出主打個人小火鍋及蔬食自助吧的新品牌「癮揪鍋物」。目前全台設有14家「老四川」，以及「紅亭迴轉麻辣火鍋」、「癮揪鍋物」各1家。

雖然去年上半年餐飲業仍受疫情影響，但相較前年同期三級警戒禁止內用衝擊較小，老四川營運仍維持成長，合併營收年增12.89％、稅後淨利年增6.58％。隨著疫情趨穩帶動餐飲內需暢旺，配合展店效益挹注，帶動下半年合併營收年增達30.47％、稅後淨利年增達89.33％。

累計老四川2022年合併營收創8.69億元新高、年增達21.87％，營業利益1.09億元，年增達1.17倍、登近5年高點，毛利率44.52％、營益率12.55％雙創近4年高點。稅後淨利0.92億元、年增達52.33％，每股盈餘4.32元，雙創近3年高點，恢復疫情前水準。