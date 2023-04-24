新竹市政府積極推廣客語深根計畫，凡設籍新竹市並通過客家委員會辦理的112年度客語能力認證測驗的考生，即可申請客語獎勵金，初級1000元、中級2000元、中高級3000元、高級6000元，初級認證報名即日起至6月9日止。

新竹市政府為推廣客語，除訂定了112年度「客語能力認證獎勵計畫」，另為激勵市民踴躍報考並通過認證，文化局也推出「客語聯合招生課程」，同樣於即日起開放報名，截止日則為6月30日止。

文化局長錢康明表示，新竹市有13多萬的客家族群，占全市人口1／3，為竹市第2大族群，為激勵市民踴躍報考並順利通過客語能力認證，今年開辦客語聯合招生課程，包含客語初級認證班、客語中高級認證班，也有課程內容較為活潑輕鬆的客語歌謠班等。

凡就讀於新竹市轄內市立小學、國中或高中，通過初級、中級、中高級等客語能力認證的學生，市府再加碼提供500元獎勵金及記功嘉獎等獎勵措施，希望透過獎勵辦法，喚起年輕族群對客家文化的記憶與認同，讓客家文化持續向下扎根。

文化局補充，凡通過客語認證的新竹市民，可於成績單寄發日2個月內，持成績單影本、戶口名簿或戶籍謄本影本、領據暨切結書以及跨行通匯同意書，親送或郵寄至文化局客家事務科提出申請。