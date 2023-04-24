新北市議長盃龍舟賽總獎金高達250萬元，新北市政府歡迎勇士們組隊報名參加。（新北市政府提供）

新北市議長盃第13屆龍舟錦標賽將於6月22日、23日於新北市微風運河舉行，本屆賽事總獎金高達250萬台幣，開放報名數日已有組別報名滿額，目前剩大型龍舟男子組14組名額、大型龍舟女子組1組名額，新北市政府歡迎勇士們把握機會組隊參賽。

新北議長盃龍舟賽大型龍舟男子組，是本屆賽事最受矚目的項目之一，冠軍獎金祭出全台最高的60萬台幣，亞軍則可獲得30萬、季軍獎金16萬，而第四名有10萬獎金，第五名可獲6萬元、第六名獎金為4萬元，第七名及第八名分別可獲得3萬元及2萬元，甚至到第9到12名的隊伍，大會也有1萬元獎金，獎金總額高達105萬元。

此外，所有完賽的隊伍還可獲得1到2萬台幣的車馬費，新北市政府提醒，想獲得高額獎金的團體們，不要錯過這個難得的機會。

除了精彩比賽，本屆議長盃龍舟賽推出多元的周邊活動，以小朋友最愛的恐龍為主題，每日贈送100份恐龍紙箱套裝，現場也提供龍蚊香包、恐龍限定圖畫紙，活動兩日只要到現場即可領取一張刮刮卡，即有機會刮中Switch、氣炸鍋等好禮，5月1日起也可上官網挑戰龍舟小遊戲，也有機會獲得千元禮券。