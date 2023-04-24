基隆市暖暖區一處民宅失火，導致一人死亡。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市暖暖區一處民宅失火，導致一人死亡。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市暖暖區一處民宅失火，導致一人死亡。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市暖暖區一處民宅失火，導致一人死亡。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市暖暖區金華街24日上午11時許，一處民宅突然冒出大火，基隆市消防局獲報後，立即出動趕到現場撲救。由於現場就在八堵火車站後站，是一棟兩層樓建築及屋頂鐵皮屋加蓋的建築，火勢猛烈，濃煙從一公里外都能看到。火勢受控後，消防人員在2樓的火場裡發現一具女性遺體，至於起火的原因及遺體身分，還有待警消進一步釐清。

24日上午，有民眾發現基隆市暖暖區金華街一處獨棟民宅冒出濃煙，於11時12分緊急通報基隆市消防局，消防局派出共11部各式車輛及30名消防人員迅速趕到現場。消防人員到場時，發現火警現場是一座兩層樓的獨棟建築物，三樓則是鐵皮加蓋，火勢已經蔓延到3樓，冒出濃煙，遠在一公里外都能清楚看見。

基隆市消防局立即布水線進行灌救，由於現場火勢猛烈，一直到12時03分，才將現場的火勢控制住，12時53分才完全撲滅。消防人員在火勢控制後，隨即進入火場巡視，不料在二樓的臥室裡，發現一具女性遺體。

經過警消初步調查，現場屋主姓呂，他與母親、哥哥、侄女、外婆及外婆的外傭等人同住，目前僅有今年62歲的童姓屋主母親失聯，其他人均平安。基隆市警察局第三分局分局長楊宗昆及副分局長李惠煌，也於12時19分進駐現場坐鎮指揮調查，基隆市長謝國樑也趕到現場關心。

至於現場遺體的身分，以及事發的原因，還有待警消進一步的調查釐清。