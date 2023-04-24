印尼2024年2月舉行總統大選，隨著執政黨提名中爪哇省長甘查爾參選，角逐者日漸明朗。除了甘查爾，雅加達前省長阿尼斯獲國家民主黨提名，國防部長普拉伯沃則可能三度挑戰總統大位。

印尼人口約2億7000萬，是世界第三大民主國家，明年2月舉行總統大選，目前有兩人接受政黨提名，包括執政黨印尼民主奮鬥黨（PDI-P）推舉的中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）及接受國家民主黨（Nasdem）支持的雅加達前省長阿尼斯（Anies Baswedan）。

另外，普拉伯沃（Prabowo Subianto）雖然尚未表態，但已獲所屬政黨支持參選，他從不隱藏想參選的企圖，三度挑戰總統大位的機率極高。因此，明年印尼總統大選幾乎可預期會出現三位候選人。

71歲的普拉伯沃出身菁英家庭，除了擔任國防部長，也是大印尼行動黨（Gerindra）主席，他在2014及2019年總統選舉中，兩度敗給總統佐科威（Joko Widodo）。

普拉伯沃是印尼前總統蘇哈托（Suharto）的女婿。在蘇哈托獨裁統治期間，普拉伯沃曾任印尼陸軍精銳特種部隊（Kopassus）司令，參與鎮壓東帝汶獨立運動及1998年追求民主化、反蘇哈托的學生運動，留下人權污點。

普拉伯沃否認曾有不法行為，這些人權污點也未影響他的高人氣。他至今仍深受印尼民眾歡迎，擁有一群堅定支持者。過去兩度參選總統，普拉伯沃在選戰期間與保守派伊斯蘭團體和政黨結盟，被外界認為加劇社會緊張，撕裂國家。

普拉伯沃2019年總統選舉敗給佐科威後，受佐科威延攬進入內閣擔任國防部長，分析稱這有助於彌合雙方分歧，但也可能牽涉私下利益交換。

由執政黨印尼民主奮鬥黨提名的甘查爾，則和佐科威一樣出身平民。54歲的甘查爾曾任議員，現任中爪哇省長。他近來獲得民眾廣泛支持，在社群媒體上深受年輕人歡迎，民調一直名列前茅。

然而，甘查爾3月底因表示拒絕以色列國家隊參賽，導致印尼失去U20世界盃主辦權而備受批評，他的支持度也受到影響。

根據「印尼政治指標」（Indikator Politik Indonesia）上週公布的民調，他的支持度退居第二，有27.9%受訪者支持，落後普拉伯沃的32.7%。

國家民主黨（Nasdem）提名的阿尼斯是學者出身，曾是印尼最年輕的大學校長，以知識分子、具國際觀的背景，加上開明派穆斯林的形象，獲得穆斯林及年輕世代支持。

53歲的阿尼斯在雅加達省長任內持續受民眾歡迎，除了大幅建設城市、美化人行道和舊城區，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也因防疫成效而受讚揚，但雅加達淹水問題遲未解決，是他任內受到的最大批評。

阿尼斯不屬於任何政黨，但獲得國家民主黨及公正福利黨（PKS）等政黨支持。「印尼政治指標」民調顯示，他的支持度為22.2%，排名第三，僅次於普拉伯沃和甘查爾。（編輯：郭中翰）1120424