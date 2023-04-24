國民黨台中市第8選區議員黃健豪日前宣布投入台中市第5選區（北屯、北區）立委初選，同黨的前立委沈智慧也重披戰袍，對決黃建豪。黃健豪24日表示，他目前尚未和沈智慧見到面，雙方明天將到黨部協調，他尊重沈在立院的經驗，但也希望沈能提攜後輩。

黃健豪24日上午出席「北屯舊社托嬰中心」開幕，活動前接受媒體聯訪他與沈智慧競爭立委初選一事，他表示，目前雙方尚未進入實質協調，黨部約雙方明天下午到場協調，協調問題可能包括「雙方要不要初選？」、「如果要初選要用什麼方式？譬如3成黨員、7成民調等，還是用其他方式？」，他與沈智慧也尚未碰到面、通到話，預計就等現場協調。

黃健豪說，他尊重沈委員過去在立法院的經驗與貢獻，但如果見到面，他會希望沈委員能提攜後輩進入立法院，若未來他有機會選上立委，在立法院也會需要前輩支援，希望第5選區（北屯、北區）可以成為全國典範，以老幹新枝、前輩提攜後進的方式，讓年輕世代接棒、進入立法院，讓國民黨有永續發展的機會。

台中市長盧秀燕24日也出席「北屯舊社托嬰中心」開幕，不過並未對立委選情表達意見，僅表示「公務行程不談選舉」。