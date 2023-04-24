「股神」巴菲特（Warren Buffett）看好日本企業前景，持續加碼五大商社的股票，持股比例皆來到7.4%，持股市值高達1.9兆日圓（約新台幣4300億）巴菲特鍾情日本股票，但卻完全無法接受日式料理，源自於1989年一頓「災難性」的壽司晚宴。

Business insider報導，CNBC財經主持人當Becky Quick曾問巴菲特4月拜訪日本吃了什麼東西？巴菲特回應吃了Kisses好時之吻巧克力與可樂，再度讓巴菲特不喜歡吃日本料理的口味成為討論焦點。

巴菲特的傳記作家Alice Schroeder曾在書中提過一事，巴菲特在1989年受邀參加時任日本索尼董事長盛田昭夫的晚宴，當時的餐點以日式料理為主，更有不少生食與壽司。

Alice Schroeder寫道，「看著同伴們喝著神秘的肉湯，吃著無法辨認的特色菜，他不能理解為什麼有這麼多東西可以生吃，一道又一道菜端來，最後又原封不動的端回去，15道菜結束後，巴菲特沒有吃任何東西，甚至非常想念漢堡，還幻想著自己能逃出晚宴，跟朋友們窩在家裡吃爆米花與冰淇淋。」

事後，巴菲特告訴Alice Schroeder，「我先前曾經遇到過類似狀況，但這次是最糟糕的一次經驗，我再也不會吃日本料理了。」巴菲特也透露自己在晚宴上感到非常不自在與尷尬，擔心自己的行徑會冒犯到廚師與主人。

報導笑虧，巴菲特很喜歡日本，甚至投資了數十億美元，但可以肯定的是，他不喜歡日本的食物。