先前共軍進行3天環台演習時，大陸國產航母「山東艦」曾在東部外海出現、進行演練引起關注。今（24）日最新消息又傳出，山東艦航行到距離鵝鑾鼻東南方約600公里的海面上，且其搭載的艦載機殲-15也出現，並遭我國軍廣播驅離。

根據《自由時報》今報導，山東艦上午傳出，其最新位置在鵝鑾鼻東南方約600公里的海面上，持續向西航行，準備通過巴士海峽，另外，山東艦的殲-15型艦載機還於我國防空識別區東南角外飛行，而我國軍防空部隊已進駐恆春。

知情人士指出，山東艦自日前環台軍演後就「一直沒走」，都在台灣東部海域南北來回航行，推測除持續訓練外，也密切監控美軍在南海的聯合演習。

此外，粉專「Taiwan ADIZ」也分享了一段國軍的廣播，其內容為「位於恆春東南空域的中共殲-15注意，你正在接近我防空識別區，請表明你的意圖，否則將受到攔截」。而據了解，今早殲15確實有出現。