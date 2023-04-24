王姓男子偷的男性壯陽藥在網路上標榜剛猛、精實、龍威。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

「你偷這個要幹什麼？」中西區中山路一家日式藥妝店，15日遭偷走1罐男姓壯陽藥品，店家清點貨品時發現短少，查看店內監視器影像發認為王男行跡可疑，隨即報警，警方23日循線將人逮獲，王男面對警方質問行竊動機時難以啟齒，推稱因朋友需求，偷來送給友人吃。

警方發現，被害的日式藥妝連鎖店失竊的是男性壯陽藥物，包裝外標榜「剛猛、精實、龍威」，網路上寫有「剛猛強勁，勢不可擋」的廣告字眼，是日本進口藥品，每罐玻璃瓶內裝有84顆膠囊，售價1800元。

45歲王男日前到藥妝店內購物，在失竊藥品前逗留許久，並將包裝盒拆開，取出玻璃瓶放在籃子內，再伺機偷偷裝入褲袋帶出。

原以為神不知鬼不覺，王男行徑卻都被監視器錄下，警方得知他騎著自行車離去，連日來調閱7公里共百支路口監視器，在永康區大橋附近失去蹤影，警方再拿著照片到附近挨家挨戶詢問，果然得知王男落腳情資，在他住處將人逮捕歸案。

偷竊還偷壯陽藥，偷壯陽藥還被抓到，這下大家都質疑王男是否身體欠安。王男落網坦承犯案，卻不願交出贓物，警方詢問犯案動機，他一口推稱非自己服用，強調是朋友需要，他才偷來送給朋友保養身體，且已經吃完。警方認為是推託之詞，按常理推論84顆保健食品不可能10天就吃光，告誡他別再到處偷東西，將他依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方表示，王男是個慣竊，靠著騎單車犯案，躲避警方查緝，仍栽在辦案鍥而不捨的警員手上。他的行竊手法老練，最近專挑高價保健食品下手，呼籲其他受害店家若有類似線索，可與台南市警2分局聯繫。