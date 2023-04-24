行政院2022年6月22日核定「多元化垃圾處理計畫-第2期計畫」，該計劃期程自2023年至2028年， 目標縣市均能妥善處理轄內垃圾。環保署表示，明年將補助地方9億元， 協助辦理處理廠升級整備、環保設施效能提升、優化管理、例行性轉運及車輛購置補助作業等。

立法院社福及衛環委員會今（24）日邀請環保署報告「強化家戶與一般事業廢棄物管理因應作為」並備質詢。

根據環保署統計，2022年全國一般廢棄物產生量約1124萬公噸，其中可回收的資源物約584萬公噸，佔比51.9％；廚餘約49萬公噸佔比4.4％；巨大垃圾約22萬公噸，佔比2％；而需處理的家戶垃圾約469萬公噸，佔 比41.7％。主要以熱處理能源回收為主。

環保署長張子敬表示，全國15個縣市設有焚化處理設施，無營運中焚化廠7縣市中，花蓮縣台泥DAKA中心在今年中旬可完工，可處理全縣每日產生的垃圾；新竹縣熱處理設施預定於2024年完工；雲林縣將部分垃圾送南亞焚化廠處理，預定今年8月可增量至每日處理量100噸，另部分經由機械分選設備產製成固體再生燃料送六輕燃煤鍋爐混燒發電；外島3縣則是逐步推動設置機械分類分選設施，減少轉運回台數量。

張子敬指出，南投縣因規劃興建焚化廠的時間較晚，且加強推動垃圾減量政策後，其實際需求量已大幅減少，經評估垃圾轉運外縣市處理的成本較興建焚化廠處理成本低，已無興建的必要。

南投縣府規劃生活垃圾未來處理將朝「垃圾全分類技術」及「在地化」，並建構具有垃圾自主處理能力的資源永續中心為原則，環保署會持續給予協助，南投縣短期應妥善運用轄內既有垃圾掩埋場等環保設施，長期則應加速籌建自主垃圾處理設施，以妥善解決轄內垃圾處理問題。