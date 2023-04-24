「全民共享普發現金」6000元自4月6日陸續入帳，且母親節將至，百貨通路積極搶攻母親節商機，遠東百貨從預購「美麗購物節」開跑以來回饋釋出，4月26日起全台12店遠百信義A13、遠百寶慶、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮再推出「媽咪我愛你」檔期，除各項優惠方案，亦針對信用卡祭出14大指定銀行銀行全館(數位3C、MUJI除外)當日單筆刷滿6600元且分6期送200元，12大指定銀行數位3C(含APPLE)、MUJI單筆刷1萬元且分6期送500元等。

遠百預估，整檔業績預計成長超越10%。

遠百2022年合併營收為358.63億元，年增1.57%，稅後盈餘為19.3億元，年增59.77%，每股盈餘為1.37元；公司董事會決議每股配息1.1元，並訂6月21日舉行股東會。