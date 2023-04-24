藝人小彬彬（溫兆宇）宣布與2第三任越南籍妻子離婚，主因在於疫情分隔兩地，加上忙於創業聚少離多，導致這段婚姻畫下句點，讓他強調不想再次踏入婚姻，近日上節目時透露大兒子小小彬要前往日本學動畫，不過提及一事卻被主持人當場揶揄一番。

小彬彬表示與越南籍妻子原本每天都會視訊，不過因為正在衝刺新的事業，導致兩人分隔兩地沒有見面，沒想到久了之後感情轉淡，從原本天天視訊減少到一周視訊一次，後來甚至只靠簡訊聯繫，最後女方則是斬釘截鐵表示：「如果不要的話，乾脆離一離好了」，接著強調自己也有年紀了，若這樣持續下去，也看不建兩人的未來，兩人便在和平協議下決定離婚。

小彬彬談投資失利的事。(影片/命運好好玩Youtube)

小彬彬透露去年開始拓展影視事業，內容包括演藝學校、影視公司和付費軟體，自己除了豪砸600萬之外，更說服兒子小小彬拿300萬投資當股東，未料開幕隔天，原本允諾要投入資金的股東紛紛跳票，導致父子倆砸出去的錢血本無歸，就連宣傳廣告都受到柬埔寨人蛇新聞影響，被誤認是詐騙廣告，面臨不斷虧損的窘境。

小彬彬提到大兒子小小彬沒有考上大學，便決定前往日本學動畫和漫畫，雖然學費還是會幫他支付，不過有給他一張12萬額度的信用卡，未料卻被主持人揶揄：「你那300萬也沒還人家，人家本來可以自給自足的」，對此，他則是尷尬表示：「所以我要好好努力，我要改運」。