新竹市1所高中棒球隊上周傳出教練不當體罰球員，以燒燙的「賴打」（打火機）燙傷學生震驚各界，國民黨籍多位市議員24日在黨團總召陳慶齡率領下前進校園座談，了解事件後處理方式，同時也期盼如此事件不要再發生。

國民黨籍市議員包括陳慶齡、黃美慧、陳治雄、張祖琰、鍾淑英、吳旭峰及徐美慧今天到發生不當管教的學校座談，希望了解校方對於事件發生之後處理的每個環節，是否還有更好的處理方式？同時也期盼能夠不讓這樣的事件再度上演。

而藍營議員到校園座談一事，不僅校方十分重視，家長會及球員家長也紛紛到場，甚至連被燙傷的球員家長也列席在其中，校方期盼以柔性溝通的方式進行多方座談。

席間校長也針對事件發生後的處理流程進行報告，同時藍營議員也針對該流程是否符合流程予以指正，校方將極力避免這樣事件再度上演，未來即使再有狀況也將遵循所有SOP流程處理。

校方並表示，事件曝光後，學校官網立刻引發討論，不少家長湧入留言表示對於學校近年來的表現予以肯定，同時也希望在事件落幕後能夠多給孩子們多一些鼓勵，對於所需要的資源予以支持，不應輕易抹滅校方多年來的努力和付出。

同樣也是運動員出身的鍾淑英表示，經營運動團隊十分不容易，必須在多方支持之下才有成功的機會；黃美慧也提出黑暗榮耀這部劇作的案例，有些不當的行為可能造就孩子未來身心受到影響，對於校園生活孩子們的成長得十分注意。

張祖琰則指出，其實這個校園環境和升學表現都明顯在進步，並且獲得教育部很難爭取到的2個計畫，大幅改善學校學習環境，這是值得肯定的地方，她也澄清，議員今天不是來學校找碴的，是來監督關心學校的。

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