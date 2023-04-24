中國在本月對美光發起國家安全審查。美光是全球三大DRAM記憶體晶片廠之一，另外兩家便是南韓三星電子和SK海力士。

目前尚不清楚中國國家互聯網信息辦公室在調查後是否會對美光祭出懲罰性措施，但對美光而言，這個風險相當大，畢竟中國和香港去年就占了該公司308億美元營收的25%。

美方認為中國國家互聯網信息辦公室此舉，是北京對拜登政府阻止中國取得或生產先進半導體所採取的報復行動。美光案將成為北京是否願意對一家美國大型企業採取強制性經濟措施的試金石，如果北京真的出手，這將是前所未見的頭一遭。

4名了解白宮和青瓦台談話的知情人士透露，如果美光因此被禁止在中國銷售晶片，美方已要求首爾當局「鼓勵」三星電子和SK海力士不要藉機提高在中國的晶片銷售。

美國提出這個要求，正值南韓總統尹錫悅準備在周一前往華盛頓進行國是訪問的敏感時期。儘管在印太安全方面，美國已經獲得盟國支持一起對抗中國，但這是已知的第一次，美方要求盟國把自家國內企業也拉進來一起對抗中國。

韓國駐華盛頓大使館和三星沒有回應媒體的置評請求。SK海力士表示，目前尚未收到南韓政府的要求。美光則拒絕發表評論。

白宮沒有對具體細節發表評論，僅表示拜登和尹錫悅政府在深化國家和經濟安全合作方面已取得「歷史性的進展」，這些議題包括保護「尖端技術」。

美國國家安全委員會表示，這些計畫包括協同在半導體產業的投資、保護關鍵技術和應對經濟脅迫。我們期待即將到來的國是訪問，以進一步強化所有這些方面的合作。

目前尚不清楚首爾當局如何回應。