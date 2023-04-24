2022-2023 PLG賽季例行賽進入尾聲，台北富邦勇士連續3年晉級季後賽，5月份賽事各隊爭奪席位，全力為季後賽備戰。5月6、7日，勇士本季例行賽最後的主場賽事，由momo冠名力挺絢麗打造「愛的mo力轉圈圈」主題周，先後迎戰高雄17直播鋼鐵人及桃園璞園領航猿！母親節前夕，勇士與momo購物網攜手，準備讓女王們沉浸於幸福的泡泡裡感受愛情魔力，粉紅戀愛再次降臨和平籃球館！

勇士連續3年與momo購物網打造主題周，適逢例行賽壓軸邀請到「混血男神」鳳小岳來到勇士主場，擔任5月7日的開球嘉賓！鳳小岳在演藝圈縱橫十多年，帶給觀眾許多令人印象深刻的從影作品，包含早期的電影《九降風》、《艋舺》、《女朋友。男朋友》，到近年爆紅的電視劇《華燈初上》。除了影劇作品外，鳳小岳也跨足音樂，預計今年推出個人新專輯，5月7日進場的勇士球迷們將有機會搶先聽鳳小岳的全新創作單曲！

已經成為勇士歷年來最具指標性的主題球衣，勇士與momo購物網每年推出聯名主題球衣必掀起話題及搶購潮，今年延續慣例推出「愛的mo力轉圈圈」綽號主題球衣，陣中有多位新加盟的球員，專屬綽號首次亮相，包含洋將強森選擇雙胞胎兒女的名字「CJ LEA」，廷兆和楷傑則是雙J的「TJ」和「KJ」，柏彥英文名「PHIL」，而原為MIKE的辛特力改為「PAX+KOA」，獻給兒子們！

「愛的mo力轉圈圈」主題周特別與高人氣飾品品牌vacanza跨界推出兩款「vacanza x Braves 只有我們 限量手鏈」，vacanza限量贊助每日1500份進場贈品手鍊（市價$880），讓球迷「戴上飾品，生活就是假期」，另外也準備TT波特嫚面膜、奢華寶貝超保濕精萃雙粉底精華試用包及momo女神節限定刮刮卡，數量有限送完為止。

專屬為女王打造的勇士出任務，將送出既實用又豐富的好禮，包含甜蜜愛戀購物袋、vacanza精美贈品、TT波特嫚夏至沁透保濕冰水面膜、BÉBÉ POSHÉ奢華寶貝精美禮包等。除此之外，5月6日中場活動由momo購物準備的購物金大放送，最高可送出momo購物金3萬元。5月7日則有勇士賽後簽名會，派出活動視覺上的五位帥爸球員志傑、文誠、辛特力、強森及廷恩，當天將開放一百位幸運中籤的球迷們與勇士近距離互動。

5月6、7日「愛的mo力轉圈圈」主題周，勇士們將穿上綽號主題球衣，主場迎戰高雄17直播鋼鐵人及桃園璞園領航猿，為例行賽做完美收尾，邁向幸福勝利！