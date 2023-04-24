綜合中國日報等陸媒報導，中國知名作家「六神磊磊」近日發文稱，由於進行城市更新項目，金庸在嘉興捐款興建的圖書館即將面臨被推平、拆除，「感到很遺憾，心情也非常複雜，懇請相關方面不要拆除金庸圖書館」。

另據香港星島日報今天報導，有金庸迷透露，相關消息稍早前已在圈內傳開，據了解，金庸圖書館所在的嘉興學院為了擴大校區而遷移，學院原址被規劃興建商品房，不少專家、金庸迷和學生紛紛打市長熱線反映，呼籲保留金庸圖書館。

拆遷消息引起輿論關注，嘉興市市委宣傳部、市文旅局等昨天下午緊急召開記者會，市文化旅遊局副局長王春燕表示，當局絕對不會簡單地「一拆了之」，正在研究具體保護方案。記者會上也宣讀了「關於金庸圖書館保護利用的公告」，強調嘉興市和南湖區高度重視文化的保護傳承工作，金庸圖書館有其不可替代性。

金庸圖書館已有近30年歷史，金庸於1992年捐資300萬港幣在嘉興學院（前嘉興高等專科學校）興建圖書館。圖書館於1994年落成，可藏書30萬冊，金庸當時專門到場出席落成典禮。圖書館完工後，金庸又追加捐贈了20萬港幣，用來添置圖書和設施。

報導說，嘉興對金庸來說意義非凡，他1924年生於嘉興，曾在嘉興一中讀書，他說過嘉興是自己的第二故鄉。

嘉興也多次出現在金庸的小說裏，例如「射鵰英雄傳」中，郭靖、黃蓉、丘處機、柯鎮惡等書中角色頻繁出沒的醉仙樓、南湖、法華寺、煙雨樓等地，都在嘉興。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120424