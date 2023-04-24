國衛院24日宣布與台灣北中南11家重要醫療機構合作成立「台灣精準環境醫學聯盟」，將整合各地區的監測調查結果，評估居民的健康風險，並為不同地區的環境化學物質建立參考值。

國家衛生研究院與台北榮總、台大醫院、台中榮總、台大癌醫、中山附醫、新竹台大分院、彰濱秀傳、雲林台大分院、高雄長庚、高醫、小港醫院攜手成立「台灣精準環境醫學聯盟」。目標使政策制定者更好地了解環境和人類健康之間的關係，從而更好地保護居民的健康和生活環境。

國衛院指出，台灣的地理環境多元且複雜，農業、工業和商業發展興盛，也是全球重要的製造業基地，各個地區需要關注的環境議題也不盡相同，環境的變化影響著人們的健康。先進國家都開展了大規模的人體生物監測計畫，監測環境暴露對人體內化學物質濃度的影響，如歐盟的HBM4EU、美國NHANES、德國的GerESs、加拿大的CHMS、韓國的KoNEHS等。

國衛院表示，聯盟將建構環境健康緊急事件處理系統，維護民眾及環境的健康，並逐步完善台灣環境健康監測網絡。這些措施將有助於提升台灣居民的健康和生活品質，為實現聯合國永續發展目標作出貢獻。

國衛院也說，台灣精準環境醫學聯盟的成立，旨在共同捍衛台灣的生態和環境健康，並創造一個符合聯合國永續發展目標的健康平權的國家。