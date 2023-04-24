台中捷運綠線本周將迎來通車2周年里程碑，單月運量也已突破百萬人次，帶動站點周邊房價跟著歡聲雷動！根據實價資料統計，2年來房價漲幅最高的前三名站點，全都位於北屯區，其中「北屯總站」房價狂漲近5成！因有七期撐腰，「這三站」成為綠線的房價領先群。

台灣房屋根據實價資料統計，中捷通車2周年來，今年Q1，各站房價全數漲逾1成！其中「北屯總站」今年Q1均價33.5萬元，較2021年同期上漲46.4％，勇奪中捷綠線漲幅冠軍！「舊社站」也價揚逾4成，以45.8％的漲幅居次；「松竹站」則從21.1萬元大漲到28.3元，揚升34.1％奪下漲幅季軍。

台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店東阮俊乾表示，漲幅最高的北屯總站、舊社站與松竹站，都緊鄰北屯區近年快速發展的總站特區、單元12重劃區。2、3年前因兩大新興重劃區的新案尚在興建中，區段的成屋交易，大多集中在外圍的中古社區，使均價落在2字頭。

阮俊乾說，近期捷運站周邊新案已陸續完工，由於新案的購地與營造成本皆高，加上捷運通車後，重劃區發展逐漸到位，包括美商好市多賣場、大地商場、總站夜市都已營運，所以現今新成屋行情紛紛站上3、4字頭，整體均價也較通車前明顯成長。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近年房市因剛需扎實、成本追高，整體價格持續走升，加上捷運利多發酵，使站區周邊房價漲勢明顯，不過，相較於新興重劃區的站點動輒上漲3、4成，成熟市區的捷運站，周遭漲幅多半落在15％~25％之間，漲勢相對平緩，一來是成熟市區的房價基期較高，易稀釋漲幅；二來則因鬧區開發飽和，新案釋出較少，使房價欠缺高價新案帶動，導致成長動能相對保守。

今年Q1中捷綠線的各站房價，以「市政府站」均價37.2萬元最高，「水安宮站」、「文心森林公園站」分別以33.8萬元、33.7萬元名列二、三名。

陳定中表示，房價最高的三站，都與台中房價領頭羊的七期重劃區為鄰，目前七期不但新案屢見8字頭以上高價，連屋齡10~20年的中古社區，都不乏4、5字頭的成交行情，也讓這三站在七期的強力撐腰下，成為綠線的房價領先群。

第一建經研究中心副理張菱育表示，台中捷運通車2周年，現今單月運量已突破百萬人次，隨著利用率穩定成長，台中買家「逐捷運而居」的情況也會愈來愈鮮明，其中，「距離捷運站500公尺以內」的物件，受軌道利多加持的效益鮮明，銀行的放貸心態也會相對積極，即便是屋齡稍高的中古屋，也有機會獲得比一般物件更好的貸款額度，所以有意爭取高成數房貸的買家，可鎖定捷運沿線布局。