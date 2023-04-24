電動機車龍頭Gogoro與菲律賓Globe集團旗下的917Ventures企業創投，及菲律賓規模最大的企業Ayala集團，今（24）日共同於菲律賓發表Gogoro智慧電動機車和電池交換系統。同時，三家企業也於發表會上宣布Gogoro智慧電動機車將於今年第四季率先在馬尼拉大都會區開售，正式進入菲律賓大眾市場。

Gogoro正式落地菲律賓，標誌著Globe發展氣候科技的首個成功典範，為菲律賓民眾解決每日移動的不便。此次合作更代表Gogoro正式拓展至菲律賓市場，國際版圖已涵蓋至中國、印度、日本、印尼、韓國及以色列等國家。

Globe集團總裁暨執行長Ernest Cu表示：「我們很榮幸能夠在菲律賓導入Gogoro智慧電動機車與電池交換系統，帶來創新的永續移動解決方案。今年，菲律賓的民眾將能夠騎乘Gogoro的智慧電動機車，並輕鬆使用便利高效的電池交換系統，再次創下菲律賓永續交通先例。」

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「我們與Globe集團和Ayala集團在菲律賓的合作，是Gogoro推動都會轉型、為騎士提供永續移動解決方案的重要里程碑，在對抗全球氣候變遷的過程中持續扮演關鍵角色。我們期待透過產業合作在菲律賓建立永續的交通系統，不僅改善空氣品質、減少碳排放，也讓消費者享受到優質的騎乘體驗。」

陸學森指出：「我們很高興將Gogoro生態系導入菲律賓，並致力於將台灣的成功經驗複製到當地市場。在台灣，Gogoro車主數量已突破54萬人，在超過12000個GoStation機櫃投放逾一百萬顆智慧電池。累計電池交換數超過4.5億次，平均每日電池交換40萬次，累計減少碳排放量逾6.27億公斤。」

Globe創投基金董事Bernie Llamzon表示：「Gogoro生態系非常便利，採用即換即行的電池交換技術，騎士可於短短數秒內完成能源補給，並繼續騎乘。針對目前都會區的交通狀況，Gogoro智慧電動機車將成為緩解交通壅塞的有效解方，同時降低碳排放。」

Globe集團總裁暨執行長Ernest Cu感謝菲律賓政府對運具電動化轉型的大力支持，並強調在當地持續推動相關政策的重要性。

Ernest Cu進一步表示：「以導入Gogoro的電池交換系統為例，運具電動化轉型需要政府政策的長期支持，並鼓勵民間企業積極投入與蓬勃發展。永續交通計畫符合菲律賓政府的長遠目標，隨著個人和企業移動需求不斷增加，持續推廣環境友善的移動解決方案，並加速數位創新。」