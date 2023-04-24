教育部體育署從24日開始，於Youtube平台辦理「112年度游泳池研習會」線上研習，讓參與學員可以彈性運用時間學習，，也可以重複觀看課程內容來加深學習，總計303位游泳池從業人員及地方政府業務承辦參與，精進游泳池管理專業知能。

本次游泳池研習會，從衛生知識延伸到風險管理與意外預防，課程內容與業者切身相關，除因應游泳池安全管理開設「游泳池潛在風險與管理」、「落水頭吸陷意外的意外種類、預防及急救宣導」課程，邀請東華大學體育中心老師朱文正、台灣水質管理協會首席講師李文昌，分享游泳池潛在風險與意外，也著重於游泳池水質的養護處理，規劃「游泳池水質監測與異變問題處理」課程，並由台灣水質管理協會秘書長許展維帶來實用分享，最後在「游泳池性別友善空間與無障礙空間規劃」課程，則邀請台灣女子體育運動協會監事莊淑靜說明泳池性別友善與無障礙規劃的精神與目標。

體育署表示，透過本次的游泳池研習會，輔導國內游泳池從業人員及地方政府相關部門，強化業者營運觀念及衛生管理外，並落實各游泳場所風險預防、維持良好的水質管理，提供安全無虞又優質的泳池環境，讓民眾在炎炎夏日能安心運動。