瓦斯業者計畫在雲林縣斗六市久安里興建瓦斯存放場，引發社區居民抗爭，24日業者舉辦說明會，針對安全設施、土地變更、聯外道路等相關問題提出說明，對於居民最關心的存放場是否會變相成為危性高的分裝場，業者強調「只存放不分裝」，可以白紙黑字與居民簽下保證書。

久安里里民反對業者在社區附近興建瓦斯存放場，上個月底在存放場預定地舉白布條抗議，要求存放場遷移他處，但業者並沒有出面回應，24日謝姓業者在斗六市公所舉辦說明會，數十名社區居民到場，警方擔心雙方發生衝突，派員到現場維持秩序。

業者針對社區居民提出的7項質疑進行答覆，首先是存放場設置前未舉行公聽會或說明會，業者解釋，依「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準安全管理辦法」規定，申請瓦斯分裝須舉行公聽會，瓦斯存放則不用，但他還是透過里長想與居民溝通，不過時間、地點一直都沒有達成共識。

土地合法性方面，農地核准改變用途興建瓦斯存放場，是依非都市土地變更編訂合格申請。存放場位置距住家與變電場，都合乎安全距離規定，四周並增設防爆牆。聯外道路符合8米法規規定，瓦斯車一律由變電所方向進出，盡量避免進出社區。

現場民眾強調，雖然業者說明瓦斯存放場的設置一切合乎法規，但大家最關心的是安全問題，合法並不一定安全，未來會持續與業者溝通，若發現存放場有危及大家生命財產安全的疑慮，一定會反對到底。