全中運田徑賽24日續在新竹縣體育場鏖兵，3週前受傷刻意理平頭壯勢的湖口高中「熊」徐立紘，在高男10000公尺決賽以31：27.35，打破懸掛12年大會紀錄奪金，劍指全國紀錄。

地主好手徐立紘以31：27.35，打破仁武高中賴昱彊100年創的大會紀錄31：47.28，寫下全中運田徑賽第一項大會新猷。

徐立紘破大會記綠並為新竹縣再添一金，但抵達終點後神情還是很嚴肅，除了「在家」比賽的壓力外，3週前臀中肌拉傷，走路都會痛，前2週都只能用飛輪練心肺和肌力，4天前才重新練跑，都讓他對這面金牌不敢有太把握。

為了替自己壯勢，徐立紘賽前去理了大平頭，說「這樣看來比較兇！」接下來還要在5000公尺拚金外，也把重心放在亞青田徑賽。

徐立紘說，目標是站上亞青賽頒獎台，也希望有朝一日可以打破5000和1萬公尺全國紀錄！

台中市新社高中田睿祥32：15.10第二，高雄市仁武高中王皓平第三。比賽途中田睿祥一度跟很緊，徐立紘坦言有壓力，有怕被超過，但每次跟很近，就會激發他意想不到的配速，還是很開心、很期待跟田睿祥一起跑，一塊進步，一起拚！